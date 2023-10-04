Вице-президент ACA – о бое Чимаева и Косты: «Есть волнение за Хамзата, он дерется не в своей категории»

Вице-президент ACA волнуется за исход боя Хамзата Чимаева и Пауло Косты.

«Волнение за есть, потому что он дерется в не совсем привычном для себя весе. Да, он проводил поединки в среднем дивизионе.

Но мне казалось, что структура его тела и строение кости больше подходит для полусреднего веса. Но говорят, что весогонка у Хамзата стала невыносимой.

Наверно, правильно, что он перешел на категорию выше, так как сохранится мощь и энергия. Но Коста тяжелее и мощнее на вид. Он опасный соперник», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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