Опубликован официальный трейлер турнира UFC 294
UFC представил трейлер 294-го номерного турнира.
Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.
Главным событием станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Хамзат Чимаев и Пауло Коста.
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