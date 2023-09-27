Представлен официальный постер UFC 294

Теги UFC MMA Ислам Махачев Пауло Коста Чарльз Оливейра Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал официальный постер 294-го номерного турнира.

Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Главным событием станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Хамзат Чимаев и Пауло Коста.

Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение

Абу-Даби – место силы Ислама Махачева: год назад стал там чемпионом UFC, впереди – бой с Оливейрой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий