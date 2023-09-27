Представлен официальный постер UFC 294

UFC опубликовал официальный постер 294-го номерного турнира.

Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Главным событием станет титульный поединок в легком весе между и .

В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона и .

Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение

Абу-Даби – место силы Ислама Махачева: год назад стал там чемпионом UFC, впереди – бой с Оливейрой