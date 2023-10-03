Ренато Мойкано: «Надеюсь, Оливейра побьет Махачева. Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону»
Ренато Мойкано верит, что победа Оливейры над Махачевым поможет всему дивизиону.
«Надеюсь, Чарльз побьет Ислама. Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону. Оливейра – один из самых зрелищных бойцов промоушена. Он всегда готов к рубке, любит рисковать – только вспомните бой с Бенеилом Дариушем.
Конечно, он может вырубить Ислама. Он способен даже задушить его. Но если посмотреть на их стили. Вспомнить, что поединок пройдет в Абу-Даби... Я бы очень хотел, чтобы Чарльз победил. Но для него это будет сложный бой», – сказал легковес UFC Ренато Мойкано.
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