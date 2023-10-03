Ренато Мойкано: «Надеюсь, Оливейра побьет Махачева. Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Ренато Мойкано Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ренато Мойкано верит, что победа Оливейры над Махачевым поможет всему дивизиону.

«Надеюсь, Чарльз побьет Ислама. Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону. Оливейра – один из самых зрелищных бойцов промоушена. Он всегда готов к рубке, любит рисковать – только вспомните бой с Бенеилом Дариушем.

Конечно, он может вырубить Ислама. Он способен даже задушить его. Но если посмотреть на их стили. Вспомнить, что поединок пройдет в Абу-Даби... Я бы очень хотел, чтобы Чарльз победил. Но для него это будет сложный бой», – сказал легковес UFC Ренато Мойкано.

Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»

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4 комментария

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los merengues
Ответ sanek maloi
Наконец то бойцы стали говорить про шерстяной остров Абу Даби, что все там не так просто для "чужих" бойцов. Помню про турниры в Бразилии тоже такую тему поднимали.
от твоего расизма так смешно становится. Шурик, продолжай травить шутки, ты единственный смешной персонаж в разделе после ухода джарвуса.
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АланСмити
Каким вообще образом победа Оливейры пойдет на пользу дивизиону? В таком случае будет 1-1 и сразу третий бой организуют, а это только торможение дивизиону или польза в том, что будет чемпионом боец, который почти в каждом из своих последних победных боев периодами имел моменты, когда едва не улетал в нокаут , а , значит, что у других будут хорошие шансы. В этом польза диву? Уж лучше бы просто сказал, что мы оба бразильцы и я хочу видеть чемпионом своего соотечественника, а так что-то не очень логичное выдал.
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Димон Жасминов
Кто ты Воин ?
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