Ренато Мойкано: «Надеюсь, Оливейра побьет Махачева. Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону»

Ренато Мойкано верит, что победа Оливейры над Махачевым поможет всему дивизиону.

«Надеюсь, Чарльз побьет . Его победа пойдет на пользу легкому дивизиону. Оливейра – один из самых зрелищных бойцов промоушена. Он всегда готов к рубке, любит рисковать – только вспомните бой с .

Конечно, он может вырубить Ислама. Он способен даже задушить его. Но если посмотреть на их стили. Вспомнить, что поединок пройдет в Абу-Даби... Я бы очень хотел, чтобы победил. Но для него это будет сложный бой», – сказал легковес UFC Ренато Мойкано.

Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»

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