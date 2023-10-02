Ислам Махачев: «Я просил у UFC, чтобы бой с Оливейрой прошел этим летом в США»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что хотел драться с Оливейрой не в Эмиратах, а в США.

«Чарльз, я просил бой летом в США, но у промоушена другие планы. Я такой же боец, как и ты, и никогда не ставил условий UFC.

Я дрался там, где предлагали. Мой последний бой был в Австралии – на родине претендента (Александра Волкановски – примечание Sports.ru), поэтому все, что ты говоришь, не имеет смысла», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»

Александр Волкановски: «Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра. Это будет сложный поединок для Чарльза»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Логично, что Исламу без разницы где драться и он это доказал полетев в Австралию. Не он виноват, что арабы имеют много бабок и хотят видеть мусульманина в главном бою вечера на своей земле. Будь Бразилия на месте Эмиратов или Саудии они бы точно так же устраивали бои с Оливейрой на своей земле, потому что Дана Вайт любит деньги
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Исламу без разницы где выигрывать у Оливейры
Когда надо было он полетел в Австралию и с малым кол-вом времени для восстановления забрал 3 раунда у Волка
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Да-да-да...
Задолго было известно про турнир в ОАЭ в октябре, и что именно туда тебя рассматривают на мейн-файт. Максимум можно было бы в начале июня подраться, чтобы успеть на октябрьский слот с полноценным восстановлением и подготовкой, но это всего месяц после Рамадана, тебе бы не хватило времени подготовиться. А ставить на июль или тем более август, это гарантировано что тебя не будет в Абу-Даби. Главного туза из "мусульманской колоды". Очень "разумно" для бизнеса, Ислам...
Для кого ты рисуешься? Твои земляки тебя и так любят, а для других эти оправдания просто смешны и забавны. Ты же прекрасно понимал что юфс сами не пойдут на это. Представляю его удивление если бы они вдруг приняли его предложение)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Махачев хорошо продается в Абу Даби и Дана выгодно проводить его бои там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Where
Ответ rude.
Да-да-да... Задолго было известно про турнир в ОАЭ в октябре, и что именно туда тебя рассматривают на мейн-файт. Максимум можно было бы в начале июня подраться, чтобы успеть на октябрьский слот с полноценным восстановлением и подготовкой, но это всего месяц после Рамадана, тебе бы не хватило времени подготовиться. А ставить на июль или тем более август, это гарантировано что тебя не будет в Абу-Даби. Главного туза из "мусульманской колоды". Очень "разумно" для бизнеса, Ислам... Для кого ты рисуешься? Твои земляки тебя и так любят, а для других эти оправдания просто смешны и забавны. Ты же прекрасно понимал что юфс сами не пойдут на это. Представляю его удивление если бы они вдруг приняли его предложение)
Для кого это для "других"? Для комнатных комментаторов спортс.ру возомнивших себя "националистами"? xD

Ты за себя говори, зачем подтягивать выдуманных "других" для усиления своего ущербного тезиса?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий