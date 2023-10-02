Ислам Махачев: «Я просил у UFC, чтобы бой с Оливейрой прошел этим летом в США»

Ислам Махачев заявил, что хотел драться с Оливейрой не в Эмиратах, а в США.

«Чарльз, я просил бой летом в США, но у промоушена другие планы. Я такой же боец, как и ты, и никогда не ставил условий UFC.

Я дрался там, где предлагали. Мой последний бой был в Австралии – на родине претендента (Александра Волкановски – примечание Sports.ru), поэтому все, что ты говоришь, не имеет смысла», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Чарльз Оливейра: «Не очень справедливо, что бой с Махачевым снова пройдет в Абу-Даби. Но это не помешает мне вернуть пояс»

Александр Волкановски: «Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра. Это будет сложный поединок для Чарльза»