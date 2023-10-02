Ислам Махачев: «Я просил у UFC, чтобы бой с Оливейрой прошел этим летом в США»
Ислам Махачев заявил, что хотел драться с Оливейрой не в Эмиратах, а в США.
«Чарльз, я просил бой летом в США, но у промоушена другие планы. Я такой же боец, как и ты, и никогда не ставил условий UFC.
Я дрался там, где предлагали. Мой последний бой был в Австралии – на родине претендента (Александра Волкановски – примечание Sports.ru), поэтому все, что ты говоришь, не имеет смысла», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
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Когда надо было он полетел в Австралию и с малым кол-вом времени для восстановления забрал 3 раунда у Волка
Задолго было известно про турнир в ОАЭ в октябре, и что именно туда тебя рассматривают на мейн-файт. Максимум можно было бы в начале июня подраться, чтобы успеть на октябрьский слот с полноценным восстановлением и подготовкой, но это всего месяц после Рамадана, тебе бы не хватило времени подготовиться. А ставить на июль или тем более август, это гарантировано что тебя не будет в Абу-Даби. Главного туза из "мусульманской колоды". Очень "разумно" для бизнеса, Ислам...
Для кого ты рисуешься? Твои земляки тебя и так любят, а для других эти оправдания просто смешны и забавны. Ты же прекрасно понимал что юфс сами не пойдут на это. Представляю его удивление если бы они вдруг приняли его предложение)
Ты за себя говори, зачем подтягивать выдуманных "других" для усиления своего ущербного тезиса?