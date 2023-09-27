Ислам Махачев: «Мне нравится мой пояс, не хочу его терять»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Мне нравится мой пояс, не хочу его терять. Может, кто-то думает, что я меньше тренируюсь – нет, я тренируюсь еще больше. Знаю, что Оливейра будет что-то менять, что-то добавлять – надо быть везде готовым.

Ему на данный момент нечего терять. Возможно, он рисковать будет больше. Но я буду готов», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

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1 комментарий

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artem klishin
будет потрясающий бой
+2
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+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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