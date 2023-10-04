Миочич – о завершении карьеры: «Сейчас я думаю только о бое с Джонсом, а затем все решу»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Стипе Миочич допустил уход из спорта после боя с Джоном Джонсом.

«Думал о титуле с момента дебюта в UFC. Сейчас я сосредоточен только на 12 ноября. Это все, что меня волнует. Как только бой закончится, мы все решим», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич, который на турнире UFC 295 подерется за титул против Джона Джонса.

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