Миочич – о завершении карьеры: «Сейчас я думаю только о бое с Джонсом, а затем все решу»

Стипе Миочич допустил уход из спорта после боя с Джоном Джонсом.

«Думал о титуле с момента дебюта в . Сейчас я сосредоточен только на 12 ноября. Это все, что меня волнует. Как только бой закончится, мы все решим», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе , который на турнире UFC 295 подерется за титул против .

Миочич объяснил, почему не заканчивает карьеру: «Получаю удовольствие и хочу соревноваться»

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