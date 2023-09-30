Миочич объяснил, почему не заканчивает карьеру: «Получаю удовольствие и хочу соревноваться»

Стипе Миочич объяснил, почему не уходит из спорта.

«Почему я не ухожу? Есть много причин. Во-первых, мне хочется драться с лучшими. Я – претендент и все еще хочу соревноваться и драться. Все еще получаю удовольствие от боев.

Мой последний поединок прошел не так хорошо, как хотелось. Сейчас я готов вернуться и победить», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе .

Напомним, в ноябре 2023 года Миочич подерется с за пояс в тяжелом весе. Последний раз 41-летний Миочич дрался в 2021 году, проиграв нокаутом .

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