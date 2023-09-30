Миочич объяснил, почему не заканчивает карьеру: «Получаю удовольствие и хочу соревноваться»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Стипе Миочич объяснил, почему не уходит из спорта.

«Почему я не ухожу? Есть много причин. Во-первых, мне хочется драться с лучшими. Я – претендент и все еще хочу соревноваться и драться. Все еще получаю удовольствие от боев.

Мой последний поединок прошел не так хорошо, как хотелось. Сейчас я готов вернуться и победить», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич.

Напомним, в ноябре 2023 года Миочич подерется с Джоном Джонсом за пояс UFC в тяжелом весе. Последний раз 41-летний Миочич дрался в 2021 году, проиграв нокаутом Фрэнсису Нганну.

Миочич – о бое с Джонсом: «В тяжелом весе Джон столкнется с мощью: тут бойцы выбрасывают бомбы»

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2 комментария

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Drob003
Стипе красавец. Определённо один из лучших бойцов за всю историю. И в скандалах замешан не был и пользуется уважением как среди бойцов, так и болельщиков💪
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Muerte
Ответ Drob003
Стипе красавец. Определённо один из лучших бойцов за всю историю. И в скандалах замешан не был и пользуется уважением как среди бойцов, так и болельщиков💪
Со всем тобой написанным согласен, кроме того, что он сейчас красавец. Объективно он пропал и ни с кем не бился, а говорит, что биться ему нравится и поэтому не уходит. Не захотел бы его Джонс (как самого проходного претендента) Стипе не принял бы боя с претендентами типа Павлович или Ган с Эсптналом. Объективно Миочич сдал и избегая боев. И такие интервью его не красят, брешет как дышит
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