Миочич – о бое с Джонсом: «В тяжелом весе Джон столкнется с мощью: тут бойцы выбрасывают бомбы»

Стипе Миочич предостерег Джона Джонса перед боем на UFC 295.

«Тяжелый вес – это про мощь, без сомнения. Против тебя там выходит человек, который выбрасывает бомбы. Неважно, сильно ты бьешь или нет. Сильные удары и маленькие перчатки – тут все может случиться», – сказал бывший чемпион UFC Стипе Миочич.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Нью-Йорке Джон Джонс подерется со Стипе Миочичем за титул UFC в тяжелом весе.

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