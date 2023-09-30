Миочич – о бое с Джонсом: «В тяжелом весе Джон столкнется с мощью: тут бойцы выбрасывают бомбы»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Стипе Миочич предостерег Джона Джонса перед боем на UFC 295.

«Тяжелый вес – это про мощь, без сомнения. Против тебя там выходит человек, который выбрасывает бомбы. Неважно, сильно ты бьешь или нет. Сильные удары и маленькие перчатки – тут все может случиться», – сказал бывший чемпион UFC Стипе Миочич.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Нью-Йорке Джон Джонс подерется со Стипе Миочичем за титул UFC в тяжелом весе.

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2 комментария

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Sobachkin
Но только если уже не пенсионеры...
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Рустам Ахатов
Сирил Ган ,потупил глаза вниз.
+2
0
+2
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