Миочич не сомневается в мотивации Джонса: «Джон – один из величайших всех времен»
Стипе Миочич уверен, что Джон Джонс подготовится к их бою.
«Джон здесь для того, чтобы побеждать. Он – боец и один из величайших всех времен. Так что Джонс точно будет готов к бою», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич, который подерется с Джоном Джонсом на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.
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