Миочич не сомневается в мотивации Джонса: «Джон – один из величайших всех времен»

Стипе Миочич уверен, что Джон Джонс подготовится к их бою.

«Джон здесь для того, чтобы побеждать. Он – боец и один из величайших всех времен. Так что Джонс точно будет готов к бою», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе , который подерется с на турнире 295 в Нью-Йорке.

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