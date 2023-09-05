Волков – о Джонсе: «Если он легко победит Миочича, то может и продолжить»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Александр Волков допустил, что Джон Джонс завершит карьеру.

«Все будет зависеть от того, как этот поединок пройдет. Если он пройдет для Джонса легко, и он почувствует, что еще молод и силен, то может и продолжить.

Но для него есть определенные риски потерять статус непобежденного бойца. С каждым боем они не только будут сохраняться, но и становиться все выше и выше, поэтому все будет зависеть от того, как он подерется и какие деньги заработает.

Если у него будет достаточно денег, чтобы больше не драться и появится какой-то другой заработок, то он может закончить с боями, уйдя непобежденным. Главным здесь будут его собственные мысли и желание драться», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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1 комментарий

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AVKU
Там скорее Миочич на пенсию отправится. 41 год, пора. Думаю, это его последний бой.
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