Волков – о Джонсе: «Если он легко победит Миочича, то может и продолжить»

Александр Волков допустил, что Джон Джонс завершит карьеру.

«Все будет зависеть от того, как этот поединок пройдет. Если он пройдет для Джонса легко, и он почувствует, что еще молод и силен, то может и продолжить.

Но для него есть определенные риски потерять статус непобежденного бойца. С каждым боем они не только будут сохраняться, но и становиться все выше и выше, поэтому все будет зависеть от того, как он подерется и какие деньги заработает.

Если у него будет достаточно денег, чтобы больше не драться и появится какой-то другой заработок, то он может закончить с боями, уйдя непобежденным. Главным здесь будут его собственные мысли и желание драться», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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