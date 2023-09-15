Павлович выложил видео из тренажерного зала: «Дисциплина весит граммы, а сожаление – тонны»
Сергей Павлович обратился к подписчикам с мотивирующей цитатой.
«Дисциплина весит граммы, а сожаление – тонны», – подписал видео из тренажерного зала Сергей Павлович.
Павлович – второй номер тяжелого веса UFC. В ноябре Сергей будет запасным в титульном поединке между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
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