Павлович выложил видео из тренажерного зала: «Дисциплина весит граммы, а сожаление – тонны»

Сергей Павлович обратился к подписчикам с мотивирующей цитатой.

«Дисциплина весит граммы, а сожаление – тонны», – подписал видео из тренажерного зала .

Павлович – второй номер тяжелого веса UFC. В ноябре Сергей будет запасным в титульном поединке между и .

Александр Волков: «Хотел бы бой с Павловичем. Но меня устроит и вариант с Миочичем или Джонсом»

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