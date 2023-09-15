Павлович выложил видео из тренажерного зала: «Дисциплина весит граммы, а сожаление – тонны»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович обратился к подписчикам с мотивирующей цитатой.

«Дисциплина весит граммы, а сожаление – тонны», – подписал видео из тренажерного зала Сергей Павлович.

Павлович – второй номер тяжелого веса UFC. В ноябре Сергей будет запасным в титульном поединке между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

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2 комментария

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mario-romario
Джейсон Стэтхем снова в деле 😀
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mario-romario
Джейсон Стэтхем снова в деле 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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