Шон О’Мэлли: «Думаю, что подерусь немного раньше апреля»

Шон О’Мэлли заявил, что не больше не будет драться в 2023 году.

«Я очень сильно хотел подраться в декабре. Думал, что моим соперником станет Марлон Вера, но, поговорив с UFC, понял, что у них есть другой план. Они хотели устроить бой Колби и Эдвардса. Я хочу драться в главном поединке – UFC только за. Нет проблем.

UFC 300 состоится примерно в апреле. Там будет классный кард, но мне вряд ли дадут главный бой. Думаю, что подерусь немного раньше», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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