Шон О’Мэлли: «Махачева сильно недооценивают. Он очень техничен и силен в стойке»

Шон О’Мэлли считает, что Ислама Махачева недооценивают, когда речь идет о борьбе в стойке.

Американец поспорил со своим тренером Тимом Уэлшом, усомнившимся в победе Махачева над Джастином Гейджи.

«Я бы не удивился, если б Гейджи отмудохал Ислама или нокаутировал его. Я бы совсем не удивился», – заявил Уэлш.

«Знаете что? Ислама очень недооценивают. Этот ублюдок охренительно хорош на ногах. Он очень техничный. Его точно недооценивают в стойке», – ответил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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