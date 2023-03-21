Дана Уайт откроет боксерский промоушен
Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует создать боксерский промоушен, который начнет работу уже в следующем году.
«Я не знаю, получится ли у меня изменить этот спорт, но уверен, что смогу устраивать зрелищные поединки. Я снова сделаю бокс интересным», – сказал Уайт.
В 2022 году Уайт получил разрешение Атлетической комиссии штата Невада на проведение турниров по пощечинам.
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Дэйна Уайт запускает лигу по пощечинам, первый турнир запланирован на конец 2022 года
лигу пощёчин он уже сделал интересной. не продержалась и одного сезона, выгнали с телевидения с позором.
сейчас, cкорее всего, попробует успех различных джейк полов и ksi повторить, с клоунскими боями (вряд ли под "интересным" он настоящий спорт подразумевает), но выйдет очередной обсёр с подливой.
Каждый - поп, строит свой - приход…🤷♂️
Шоу-бизнес-дичь. 🫵😅🤷♂️
Я уже потерял всякую надежду, что мне снова будет интересен бокс. Но вот это шанс! Хотя вряд ли конечно жадные промоутеры так просто отдадут рынок Дане. Скорее пристрелят его))