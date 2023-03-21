Дана Уайт откроет боксерский промоушен

Теги UFC Дана Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует создать боксерский промоушен, который начнет работу уже в следующем году.

«Я не знаю, получится ли у меня изменить этот спорт, но уверен, что смогу устраивать зрелищные поединки. Я снова сделаю бокс интересным», – сказал Уайт.

В 2022 году Уайт получил разрешение Атлетической комиссии штата Невада на проведение турниров по пощечинам.

Уайт – о сложностях в организации боя Усика и Фьюри: «Добро пожаловать в бокс»

Дэйна Уайт запускает лигу по пощечинам, первый турнир запланирован на конец 2022 года

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
за что бы лысый шарлатан не взялся, получается лишь газовая атака в лужу, только пузыри идут по поверхности.
лигу пощёчин он уже сделал интересной. не продержалась и одного сезона, выгнали с телевидения с позором.
сейчас, cкорее всего, попробует успех различных джейк полов и ksi повторить, с клоунскими боями (вряд ли под "интересным" он настоящий спорт подразумевает), но выйдет очередной обсёр с подливой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
«Добро пожаловать в бокс» , Дана)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Happy
Какая дичь. Лохов разводят, для потехи… 🤦‍♂️
Каждый - поп, строит свой - приход…🤷‍♂️
Шоу-бизнес-дичь. 🫵😅🤷‍♂️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Дана, бизнес, бабло, это звенья большой цепи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ожидаемо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Господи, так хочется чтобы у него получилось. Реально, смотреть бокс неискушенному зрителю стало уже практически невозможно. Все друг от друга бегают, куча поясов, об обьеденительных боях договариваются годами, а когда договорятся, уже нужно проводить обязательные защиты против каких то ноунеймов. И так по кругу.

Я уже потерял всякую надежду, что мне снова будет интересен бокс. Но вот это шанс! Хотя вряд ли конечно жадные промоутеры так просто отдадут рынок Дане. Скорее пристрелят его))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goonerfromRussia
Чтобы превратить бокс в балаган аля пусть говорят? Не дай Бог. Бокс пока до такого не опустился.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek maloi
Для раскрутки этого дела, снова жене втащит или Хасбику🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Южный
И этот туда же… Опоздал немного, парень, лучше занимайся и дальше юцэфэ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашид Мурзаев
Давай давай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий