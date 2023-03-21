Дана Уайт откроет боксерский промоушен

Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует создать боксерский промоушен, который начнет работу уже в следующем году.

«Я не знаю, получится ли у меня изменить этот спорт, но уверен, что смогу устраивать зрелищные поединки. Я снова сделаю бокс интересным», – сказал Уайт.

В 2022 году Уайт получил разрешение Атлетической комиссии штата Невада на проведение турниров по пощечинам.

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