Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»

Дана Уайт отреагировал на информацию о продаже Bellator.

Ранее стало известно, что PFL может приобрести промоушен за $500 млн.

«Зачем кому-то на этой гребаной планете покупать Bellator? Если мы говорим о бизнесе, то это ужасное решение. Я просто не понимаю, кому это может быть интересно, но посмотрим, что из этого выйдет.

$500 млн за Bellator? Потрясающе. Скорее покупайте этот промоушен, пока вас не опередили! На самом деле, парни, это чертовски глупо», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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Корешков – о продаже Bellator: «Это слухи. Никакой конкретики нет»