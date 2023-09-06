Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»
Дана Уайт отреагировал на информацию о продаже Bellator.
Ранее стало известно, что PFL может приобрести промоушен за $500 млн.
«Зачем кому-то на этой гребаной планете покупать Bellator? Если мы говорим о бизнесе, то это ужасное решение. Я просто не понимаю, кому это может быть интересно, но посмотрим, что из этого выйдет.
$500 млн за Bellator? Потрясающе. Скорее покупайте этот промоушен, пока вас не опередили! На самом деле, парни, это чертовски глупо», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Возможно PFL выкупает бренд чтобы оптимизировать его потом, искусственно возвысив свой текущий, или создать нечто новое под новой вывеской. Это ок. Но снова таки цена, это гребанных пол-миллиарда, ну камон.
В остальном согласен.
Объективно говоря, бороться с этим монстром очень сложно. Несколько аффилированных промоушенов которые прямо селекционируют и выводят ресурс для финальной реализации продукта, то есть через UFC, свое реалити-шоу, прямые контракты с ТВ, ивенты каждый уикэнд. Это выстроенная махина. Вот и несколько лярдов тут тебе. А что у Беллатора...Старики типа Емельяненко, Ромеро на контракте, молодежь уже даже не знает кто это, а старики так или иначе продолжают смотреть UFC.
Ну и для Конора норм вариант перезагрузить карьеру бойца, как ни крути, его бои, с кем бы он там не вышел, смотреть будет море народу, а это бабки.