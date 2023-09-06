Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»

Теги UFC Дана Уайт Bellator PFL / WSOF контент Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт отреагировал на информацию о продаже Bellator.

Ранее стало известно, что PFL может приобрести промоушен за $500 млн.

«Зачем кому-то на этой гребаной планете покупать Bellator? Если мы говорим о бизнесе, то это ужасное решение. Я просто не понимаю, кому это может быть интересно, но посмотрим, что из этого выйдет.

$500 млн за Bellator? Потрясающе. Скорее покупайте этот промоушен, пока вас не опередили! На самом деле, парни, это чертовски глупо», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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16 комментариев

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N52
это вопрос цены. У Даны немного пригорает, что может возникнуть хотя бы минимальная конкуренция
+14
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+12
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Asl Ali
лицемерно слышать это от человека , чья компания не стала бы монополистом если бы не скупили прайд , страйкфорс и другие промоушены
+10
-2
+8
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AurelioDeLaurentis
Те кто покупают Bellator: "Не твое собачье дело, лысый жмот"
+8
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+5
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Евгений Цыбульников
Передел рынка, изменения в бизнес-процессах, конкуренция — явления правильные и нормальные. Не думаю, что Дана об этом не знает. Просто тут человек уже правильно написал: скорее всего, у Даны подгорает. А на всё, от чего у него подгорает, он в медийном пространстве реагирует примерно одинаково: "зачем? Бред! Ерунда! Да он/они тупые")))
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rude.
Ответ N52
это вопрос цены. У Даны немного пригорает, что может возникнуть хотя бы минимальная конкуренция
С другой стороны Дана как никто другой знает сколько нужно вложить в промоушн чтобы он стал самоокупаемым продуктом. По-моему смысл его посыла как раз в этом. По факту, Кокер мечтает выгодно сплавить этот фестиваль расточительства и деньгопожирания. 500 млн., серьезно? За что? Зуффа Прайд покупала за 70, при том что на то время это действительно был топ-бренд который при желании можно было бы развивать. А тут Беллатор который очевидно уперся в потолок, и перспектив роста и развития бренда не видно, чтобы они не сделали, они будут вторыми после UFC.
Возможно PFL выкупает бренд чтобы оптимизировать его потом, искусственно возвысив свой текущий, или создать нечто новое под новой вывеской. Это ок. Но снова таки цена, это гребанных пол-миллиарда, ну камон.
+4
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sanek maloi
Пусть готовится, надеюсь Нгану не последний)
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mario-romario
Ссыт белый 😀
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N52
Ответ rude.
С другой стороны Дана как никто другой знает сколько нужно вложить в промоушн чтобы он стал самоокупаемым продуктом. По-моему смысл его посыла как раз в этом. По факту, Кокер мечтает выгодно сплавить этот фестиваль расточительства и деньгопожирания. 500 млн., серьезно? За что? Зуффа Прайд покупала за 70, при том что на то время это действительно был топ-бренд который при желании можно было бы развивать. А тут Беллатор который очевидно уперся в потолок, и перспектив роста и развития бренда не видно, чтобы они не сделали, они будут вторыми после UFC. Возможно PFL выкупает бренд чтобы оптимизировать его потом, искусственно возвысив свой текущий, или создать нечто новое под новой вывеской. Это ок. Но снова таки цена, это гребанных пол-миллиарда, ну камон.
согласен) Посмотрим что из этого выйдет, за 100ку пойдет)
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<~Inter~>
Ответ rude.
С другой стороны Дана как никто другой знает сколько нужно вложить в промоушн чтобы он стал самоокупаемым продуктом. По-моему смысл его посыла как раз в этом. По факту, Кокер мечтает выгодно сплавить этот фестиваль расточительства и деньгопожирания. 500 млн., серьезно? За что? Зуффа Прайд покупала за 70, при том что на то время это действительно был топ-бренд который при желании можно было бы развивать. А тут Беллатор который очевидно уперся в потолок, и перспектив роста и развития бренда не видно, чтобы они не сделали, они будут вторыми после UFC. Возможно PFL выкупает бренд чтобы оптимизировать его потом, искусственно возвысив свой текущий, или создать нечто новое под новой вывеской. Это ок. Но снова таки цена, это гребанных пол-миллиарда, ну камон.
ну UFC стоит несколько миллиардов. Тут уж не до выбора, если ты хочешь создать конкуренцию на данном рынке
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DrDro
Ответ rude.
С другой стороны Дана как никто другой знает сколько нужно вложить в промоушн чтобы он стал самоокупаемым продуктом. По-моему смысл его посыла как раз в этом. По факту, Кокер мечтает выгодно сплавить этот фестиваль расточительства и деньгопожирания. 500 млн., серьезно? За что? Зуффа Прайд покупала за 70, при том что на то время это действительно был топ-бренд который при желании можно было бы развивать. А тут Беллатор который очевидно уперся в потолок, и перспектив роста и развития бренда не видно, чтобы они не сделали, они будут вторыми после UFC. Возможно PFL выкупает бренд чтобы оптимизировать его потом, искусственно возвысив свой текущий, или создать нечто новое под новой вывеской. Это ок. Но снова таки цена, это гребанных пол-миллиарда, ну камон.
Прайд все-таки лет 15 назад выкупали. Тогда 70 млн посолидней были чем сейчас.
В остальном согласен.
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rude.
Ответ <~Inter~>
ну UFC стоит несколько миллиардов. Тут уж не до выбора, если ты хочешь создать конкуренцию на данном рынке
Ну так оно там оправдано. UFC флагман спорта, не все знают что такое ММА, но все знают что такое UFC. Многие даже сегодня думают что это отдельный вид спорта а не название компании. Типичный пример в маркетинге когда название флагманской конторы становиться нарицательным. Перебить эту всю историю ой, как не просто. Ребята с PFL потратят очень много денег но составить толковую конкуренцию вряд ли смогут. К тому же сами UFC на месте не стоит, они подфиксили рекрутинговую политику, стали охотнее подписывать ребят "по-проще", чисто чтоб их не подписал кто-то другой, пылесосная тактика отлично работает на любом рынке.
Объективно говоря, бороться с этим монстром очень сложно. Несколько аффилированных промоушенов которые прямо селекционируют и выводят ресурс для финальной реализации продукта, то есть через UFC, свое реалити-шоу, прямые контракты с ТВ, ивенты каждый уикэнд. Это выстроенная махина. Вот и несколько лярдов тут тебе. А что у Беллатора...Старики типа Емельяненко, Ромеро на контракте, молодежь уже даже не знает кто это, а старики так или иначе продолжают смотреть UFC.
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Просто Космос
Ответ rude.
Ну так оно там оправдано. UFC флагман спорта, не все знают что такое ММА, но все знают что такое UFC. Многие даже сегодня думают что это отдельный вид спорта а не название компании. Типичный пример в маркетинге когда название флагманской конторы становиться нарицательным. Перебить эту всю историю ой, как не просто. Ребята с PFL потратят очень много денег но составить толковую конкуренцию вряд ли смогут. К тому же сами UFC на месте не стоит, они подфиксили рекрутинговую политику, стали охотнее подписывать ребят "по-проще", чисто чтоб их не подписал кто-то другой, пылесосная тактика отлично работает на любом рынке. Объективно говоря, бороться с этим монстром очень сложно. Несколько аффилированных промоушенов которые прямо селекционируют и выводят ресурс для финальной реализации продукта, то есть через UFC, свое реалити-шоу, прямые контракты с ТВ, ивенты каждый уикэнд. Это выстроенная махина. Вот и несколько лярдов тут тебе. А что у Беллатора...Старики типа Емельяненко, Ромеро на контракте, молодежь уже даже не знает кто это, а старики так или иначе продолжают смотреть UFC.
Да кто его знак ! Главное - шоу. Будет пара звезд типа Конора . Чего б не взлететь промоушену. Один Джейк пол сколько зашибает. Все может быть в общем
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rude.
Ответ Просто Космос
Да кто его знак ! Главное - шоу. Будет пара звезд типа Конора . Чего б не взлететь промоушену. Один Джейк пол сколько зашибает. Все может быть в общем
Да, безусловно, на месте нового промоушна я бы пособирал всех хайповых персон, которые по тем или иным причинам не сотрудничают с UFC...Да, посмотрим, наверно будет интересно в любом случае. На Джейка в нормальном мма-бою я бы глянул, ну а че, парень реально талантлив. Чем хуже Си Эм Панка)
Ну и для Конора норм вариант перезагрузить карьеру бойца, как ни крути, его бои, с кем бы он там не вышел, смотреть будет море народу, а это бабки.
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as009595@icloud.com
Ответ Александр Степанов
Что тут лицемерного? Дана и Ко покупали рабочих конкурентов в эпоху раннего развития ММА. Беллатор при всем уважении UFC не конкурент и близко как лига)
Беллатор эта вторая компания после юфс, в свое время юфс купили страйкфорс прямого конкурента, так что 500 лямов за Беллатор не кажется глупой суммой, надеюсь PFL составит серьезную конкуренцию юфс, в плане финансов уже есть продвижение
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Просто Космос
Ответ Asl Ali
лицемерно слышать это от человека , чья компания не стала бы монополистом если бы не скупили прайд , страйкфорс и другие промоушены
А лицемерно слышать это как ?😺
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