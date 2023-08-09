Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»
Джейк Пол ответил Дане Уайту на его слова о бое с Нейтом Диазом.
«Позаботься о кошельке Стивена Томпсона. Ему 41 год, а вы поставили его против 29-летнего парня, который полностью провалил весогонку. Так еще и заставляли его с ним после этого драться», – написал в соцсетях Джейк Пол.
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