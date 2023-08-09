Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»

Теги UFC Дана Уайт MMA бокс Стивен Томпсон Мичел Перейра Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол ответил Дане Уайту на его слова о бое с Нейтом Диазом.

«Позаботься о кошельке Стивена Томпсона. Ему 41 год, а вы поставили его против 29-летнего парня, который полностью провалил весогонку. Так еще и заставляли его с ним после этого драться», – написал в соцсетях Джейк Пол.

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой с Перейрой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Я не буду драться»

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2 комментария

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Просто Космос
Все правильно сказал. Что это за претензии к человеку. Его оппонент по сути не подготовился к бою, нарушил правила , так какого черта с ним биться? Отказался по правилам , где бабки?!
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geoo9
все правильно, Дана ни копейки не заплатит за подорванное здоровье от такого боя. Томпсон соблюдал контракт,
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