Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»

Джейк Пол ответил Дане Уайту на его слова о бое с Нейтом Диазом.

«Позаботься о кошельке . Ему 41 год, а вы поставили его против 29-летнего парня, который полностью провалил весогонку. Так еще и заставляли его с ним после этого драться», – написал в соцсетях .

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой с Перейрой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Я не буду драться»