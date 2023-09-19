Джо Роган: «Если бы Чимаев сделал вес и победил Диаза, он бы получил титульник»

Джо Роган назвал причину застоя в карьере Хамзата Чимаева.

«Хамзат чертовски облажался, когда не сделал вес перед . Потому что он бы получил следующий титульный бой, если бы уложился в вес и победил Нейта. Чимаев – звезда, у него есть то, что нужно», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, что последний раз Чимаев дрался в сентябре 2022 года: он провалил весогонку перед боем с Нейтом Диазом в полусреднем весе и провел поединок в промежуточной категории с , которого задушил в первом раунде. Затем Хамзат перешел в средний вес.

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