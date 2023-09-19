Джо Роган: «Если бы Чимаев сделал вес и победил Диаза, он бы получил титульник»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Джо Роган Хамзат Чимаев Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Джо Роган назвал причину застоя в карьере Хамзата Чимаева.

«Хамзат чертовски облажался, когда не сделал вес перед Нейтом Диазом. Потому что он бы получил следующий титульный бой, если бы уложился в вес и победил Нейта. Чимаев – звезда, у него есть то, что нужно», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, что последний раз Чимаев дрался в сентябре 2022 года: он провалил весогонку перед боем с Нейтом Диазом в полусреднем весе и провел поединок в промежуточной категории с Кевином Холландом, которого задушил в первом раунде. Затем Хамзат перешел в средний вес.

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2 комментария

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факты про футбол
Ну зато благодаря похуизму Чимаева, Легенда UFC Нейт Диас ушел с красивой победой над Фергюсоном вместо поражения удушением. В каком-то виде Чимаев даже молодец
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AVKU
Ответ факты про футбол
Ну зато благодаря похуизму Чимаева, Легенда UFC Нейт Диас ушел с красивой победой над Фергюсоном вместо поражения удушением. В каком-то виде Чимаев даже молодец
Да, Диаса он бы размазал в одну калитку, он этого не заслужил. Да и гонять Хамзат столько просто не может. Поэтому, все к лучшему, Диас красиво ушёл, а Хамзат в категорию выше отправился.
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