Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»

Теги UFC Брюс Баффер MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ринг-анонсер Брюс Баффер похвалил Алекса Волкановски за бой с Исламом Махачевым на UFC 284.

«Вы должны отдать должное этому воину. Знаете, не так просто подняться в весе – это просто удивительно. Я отдаю ему должное.

Мне показалось, что Волкановски победил со счетом 3:2. В любом случае, я бы не расстроился, объявив об этом.

Мне пришел в голову кое-какой термин. Что думаете? Это было доминирующее поражение», – сказал Баффер.

11 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

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6 комментариев

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Abu Ibrahim
Если выключить бой на середине последнего раунда , то все отдадут по раундам 3:1 в пользу Махачева. Концовка боя спутала всем ощущения от боя.
+2
0
+2
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romantetochkin@yandex.ru
Ответ Анастасия Плинтусова
Я четыре раза пересмотрела бой ,и болела в двух разаз за волка и 2 за ислама Когда болеешь за человека больше видишь в его пользу Ну всё же 3-2 ислам забрал А если бы не концовка то вообще бы все было в одну калитку
Сомнительная аналитика😏
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
Я четыре раза пересмотрела бой ,и болела в двух разаз за волка и 2 за ислама
Когда болеешь за человека больше видишь в его пользу
Ну всё же 3-2 ислам забрал
А если бы не концовка то вообще бы все было в одну калитку
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aztec13
Ну этот то точно разбирается во всех тонкостях единоборств)))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ничья самый справедливый итог, они достойно сражались.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skorpion n
ну да
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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