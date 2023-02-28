Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»
Ринг-анонсер Брюс Баффер похвалил Алекса Волкановски за бой с Исламом Махачевым на UFC 284.
«Вы должны отдать должное этому воину. Знаете, не так просто подняться в весе – это просто удивительно. Я отдаю ему должное.
Мне показалось, что Волкановски победил со счетом 3:2. В любом случае, я бы не расстроился, объявив об этом.
Мне пришел в голову кое-какой термин. Что думаете? Это было доминирующее поражение», – сказал Баффер.
11 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.
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Когда болеешь за человека больше видишь в его пользу
Ну всё же 3-2 ислам забрал
А если бы не концовка то вообще бы все было в одну калитку