Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»

Ринг-анонсер Брюс Баффер похвалил за бой с Исламом Махачевым на UFC 284.

«Вы должны отдать должное этому воину. Знаете, не так просто подняться в весе – это просто удивительно. Я отдаю ему должное.

Мне показалось, что Волкановски победил со счетом 3:2. В любом случае, я бы не расстроился, объявив об этом.

Мне пришел в голову кое-какой термин. Что думаете? Это было доминирующее поражение», – сказал Баффер.

11 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

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