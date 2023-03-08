ESPN оставило Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий

Теги рейтинги UFC MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Джон Джонс Ислам Махачев Александр Волкановски Сирил Ган Махачев – Волкановски Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Издание ESPN опубликовало рейтинг P4P – лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Первое место у Ислама Махачева, который возглавил рейтинг после победы над Алексом Волкановски на UFC 284. Австралиец делит с россиянином первую строчку. 

Джон Джонс, ставший чемпионом тяжелого дивизиона после победы над Сирилом Ганом, вернулся в топ-10, заняв третье место.

Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку

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9 комментариев

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h5fvhwbkbh
Ответ Ahmed Umahanov
Откровенны с кем вы будете? Т.е. можно драться раз в 3 года и сразу становиться 1 номером PFP? Джонсу было достаточно победить любой ценой раз в 3 года для этого? У него какой-то абонемент что ли? Что показал он в этом бою, что Ган обосрался? Может продемонстрировал какие-то выдающиеся бойцовские навыки, ударные качества? Это просто клоунада от UFC. ESPN крупнейший спортивный вещатель. Которому, кстати, уже не один год принадлежат права на вещание UFC.
Хахахаахаха, сам Махачев залетел на 3 место после одной победы. А у Джонса 15 титульных побед подряд ты о чем? Как их можно сравнивать один лучший в истории другой в пятом раунде выживает
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Iuasanotu
Ответ London.is.blue
Джонс показал, что способен финишировать одного из лучших тяжей мира за 2 минуты после 3х летнего простоя. Мне лично все равно на каком он месте п4п, да и самому Джонсу тоже судя по его словам, но преуменьшать заслуги Джонса тоже не стоит. Никто не финишировал Гана ни в мма, ни в кикбоксинге. Главный финишер мма Нганну даже не был близок к этому. Так что не совсем понятно о какой клоунаде идёт речь.
Одного из лучших тяжей
Как же переоценивают Гана, который австралийского подпиваса не мог быстро закончить, да и сам чуть не проиграл))))
Павлович уверенно вышел за 30 секунд закончил, а этот "лучший тяж мира" в нокдаунах побывал)))
АХАХАХХАХАХХАХ
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Iamliam
Ответ Ahmed Umahanov
Откровенны с кем вы будете? Т.е. можно драться раз в 3 года и сразу становиться 1 номером PFP? Джонсу было достаточно победить любой ценой раз в 3 года для этого? У него какой-то абонемент что ли? Что показал он в этом бою, что Ган обосрался? Может продемонстрировал какие-то выдающиеся бойцовские навыки, ударные качества? Это просто клоунада от UFC. ESPN крупнейший спортивный вещатель. Которому, кстати, уже не один год принадлежат права на вещание UFC.
Тоже не понимаю, как можно не драться 3 года, потом сразу получить титульный бой и попасть в топ-3 рейтинга P4P? Какая-то мутная схема)
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Oleg Where
Ответ London.is.blue
Джонс показал, что способен финишировать одного из лучших тяжей мира за 2 минуты после 3х летнего простоя. Мне лично все равно на каком он месте п4п, да и самому Джонсу тоже судя по его словам, но преуменьшать заслуги Джонса тоже не стоит. Никто не финишировал Гана ни в мма, ни в кикбоксинге. Главный финишер мма Нганну даже не был близок к этому. Так что не совсем понятно о какой клоунаде идёт речь.
Сколько регалий нонейм французу без борьбы и даже джиу-джитсу...
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Крученые мячи Анри
Ответ London.is.blue
Джонс показал, что способен финишировать одного из лучших тяжей мира за 2 минуты после 3х летнего простоя. Мне лично все равно на каком он месте п4п, да и самому Джонсу тоже судя по его словам, но преуменьшать заслуги Джонса тоже не стоит. Никто не финишировал Гана ни в мма, ни в кикбоксинге. Главный финишер мма Нганну даже не был близок к этому. Так что не совсем понятно о какой клоунаде идёт речь.
за 2 минуты? друг, эт тяжелой вес, один удар и спать.....
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London.is.blue
Ответ Ahmed Umahanov
Откровенны с кем вы будете? Т.е. можно драться раз в 3 года и сразу становиться 1 номером PFP? Джонсу было достаточно победить любой ценой раз в 3 года для этого? У него какой-то абонемент что ли? Что показал он в этом бою, что Ган обосрался? Может продемонстрировал какие-то выдающиеся бойцовские навыки, ударные качества? Это просто клоунада от UFC. ESPN крупнейший спортивный вещатель. Которому, кстати, уже не один год принадлежат права на вещание UFC.
Джонс показал, что способен финишировать одного из лучших тяжей мира за 2 минуты после 3х летнего простоя.
Мне лично все равно на каком он месте п4п, да и самому Джонсу тоже судя по его словам, но преуменьшать заслуги Джонса тоже не стоит.
Никто не финишировал Гана ни в мма, ни в кикбоксинге. Главный финишер мма Нганну даже не был близок к этому.
Так что не совсем понятно о какой клоунаде идёт речь.
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Ahmed Umahanov
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Откровенны с кем вы будете? Т.е. можно драться раз в 3 года и сразу становиться 1 номером PFP? Джонсу было достаточно победить любой ценой раз в 3 года для этого? У него какой-то абонемент что ли? Что показал он в этом бою, что Ган обосрался? Может продемонстрировал какие-то выдающиеся бойцовские навыки, ударные качества? Это просто клоунада от UFC.

ESPN крупнейший спортивный вещатель. Которому, кстати, уже не один год принадлежат права на вещание UFC.
+10
-3
+7
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AshAsh
а журнал Мурзилка поставил на первое место Гогена Солнцева ... х..та все эти журнальные рейтинги
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Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
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Глеб Римский
То есть то, что там и у Волкановски и у Махачева стоит 1, никого не смущает?
+3
-2
+1
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