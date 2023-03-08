ESPN оставило Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий

Издание ESPN опубликовало рейтинг P4P – лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Первое место у , который возглавил рейтинг после победы над на 284. Австралиец делит с россиянином первую строчку.

Джон Джонс, ставший чемпионом тяжелого дивизиона после победы над , вернулся в топ-10, заняв третье место.

Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку