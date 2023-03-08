ESPN оставило Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий
Издание ESPN опубликовало рейтинг P4P – лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Первое место у Ислама Махачева, который возглавил рейтинг после победы над Алексом Волкановски на UFC 284. Австралиец делит с россиянином первую строчку.
Джон Джонс, ставший чемпионом тяжелого дивизиона после победы над Сирилом Ганом, вернулся в топ-10, заняв третье место.
Джон Джонс возглавил рейтинг P4P, Махачев опустился на третью строчку
Как же переоценивают Гана, который австралийского подпиваса не мог быстро закончить, да и сам чуть не проиграл))))
Павлович уверенно вышел за 30 секунд закончил, а этот "лучший тяж мира" в нокдаунах побывал)))
АХАХАХХАХАХХАХ
Мне лично все равно на каком он месте п4п, да и самому Джонсу тоже судя по его словам, но преуменьшать заслуги Джонса тоже не стоит.
Никто не финишировал Гана ни в мма, ни в кикбоксинге. Главный финишер мма Нганну даже не был близок к этому.
Так что не совсем понятно о какой клоунаде идёт речь.
ESPN крупнейший спортивный вещатель. Которому, кстати, уже не один год принадлежат права на вещание UFC.