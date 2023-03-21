Ковингтон – Махачеву: «Ты только что проиграл карлику»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился впечатлениями от поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Это было неубедительно. Многие считают, что победил Волкановски.

Махачев не смог выиграть у полулегковеса. Он должен закрыть рот, хорошенько поработать и провести хотя бы несколько защит пояса. О какой смене весовой категории может идти речь, если ты только что проиграл карлику?

Его наставник Хабиб тоже обещал подняться в весе, но так этого не сделал. Он боялся встречи со мной. Эти двое должны прекратить трепаться», – сказал Ковингтон.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хотел бы подраться с Леоном Эдвардсом за титул полусреднего веса на UFC 294 в Абу-Даби.

Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Я хочу бой с Эдвардсом в октябре»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Хабиб обещал подняться в весе?
Он всю жизнь говорил ,что начал путь в легком весе и закончит там же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Особенно смешно это все выглядит на том фоне, когда Дагестанцы напрягали его в зале)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ussaev M
любимый боец Дональда Трампа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
No Fear
Хабиб сидит в своей весовой, ковентон скулит.
Махачев хочет подняться в его весовую, ковентон всё равно скулит.
Скорее всего боится что когда пояс заберёт Ислам, то забрать его будет намного сложнее чем у Эдвардса.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий