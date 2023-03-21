Ковингтон – Махачеву: «Ты только что проиграл карлику»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился впечатлениями от поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.
«Это было неубедительно. Многие считают, что победил Волкановски.
Махачев не смог выиграть у полулегковеса. Он должен закрыть рот, хорошенько поработать и провести хотя бы несколько защит пояса. О какой смене весовой категории может идти речь, если ты только что проиграл карлику?
Его наставник Хабиб тоже обещал подняться в весе, но так этого не сделал. Он боялся встречи со мной. Эти двое должны прекратить трепаться», – сказал Ковингтон.
Ранее Ислам Махачев заявил, что хотел бы подраться с Леоном Эдвардсом за титул полусреднего веса на UFC 294 в Абу-Даби.
Махачев хочет титульник в полусреднем весе: «Я хочу бой с Эдвардсом в октябре»
Он всю жизнь говорил ,что начал путь в легком весе и закончит там же
Махачев хочет подняться в его весовую, ковентон всё равно скулит.
Скорее всего боится что когда пояс заберёт Ислам, то забрать его будет намного сложнее чем у Эдвардса.