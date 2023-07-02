Кремлев – о конфликте МОК и IBA: «В олимпийской семье появились поросята»

Теги МОК IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев обвинил МОК в ангажированности из-за конфликта с IBA.

«В олимпийской семье появились поросята. Решение МОК – ангажированное. Я и до этого говорил, что спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься.

Это не мы теряем, это они теряют! Олимпиада без бокса теряет зрителей. На Играх мы же не на чиновников смотрим, а на спортсменов. Спонсоры идут туда за счет спортсменов.

Мы в любом случае отстоим свои права, бокс будет на Олимпиаде, он уже есть. Они боятся нас. Они же бокс оставили на Играх, не хотят терять деньги, это самый популярный вид спорта на Олимпийских играх», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

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7 комментариев

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BAI
Надеюсь тебя депортируют с позором в кишлак. Позорный персонаж
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Farhad Kurbanov
Как этот ишак получил такую должность?
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Адам Нинуху
никогда бокс не был самым популярным на олимпийских играх
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Melnikov1968
Себя имеет ввиду.
+1
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Tiësto
Ответ avcgloronalduMU
и что он фамилию поменял? из-за чего? ))
Чтобы пристроиться к *кормушке*
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avcgloronalduMU
и что он фамилию поменял? из-за чего? ))
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Barabakan
Он про зимние или летние Олимпийские игры?
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