Кремлев – о конфликте МОК и IBA: «В олимпийской семье появились поросята»

Умар Кремлев обвинил МОК в ангажированности из-за конфликта с IBA.

«В олимпийской семье появились поросята. Решение МОК – ангажированное. Я и до этого говорил, что спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься.

Это не мы теряем, это они теряют! Олимпиада без бокса теряет зрителей. На Играх мы же не на чиновников смотрим, а на спортсменов. Спонсоры идут туда за счет спортсменов.

Мы в любом случае отстоим свои права, бокс будет на Олимпиаде, он уже есть. Они боятся нас. Они же бокс оставили на Играх, не хотят терять деньги, это самый популярный вид спорта на Олимпийских играх», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

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