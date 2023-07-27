Умар Кремлев: «Спортивные чиновники – это не хозяева спортсменов. Забрать у атлета флаг = унизить его»

Теги IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев высказался об обязанностях спортивных чиновников.

«Спортивные чиновники – это не хозяева спортсменов, а те люди, которые заботятся об атлетах. Спортсмен не должен бегать и искать деньги, каждый должен заниматься своим делом. И тогда на международной арене будет порядок. Когда ты забираешь у спортсмена флаг, ты его унижаешь, потому что атлет едет на соревнования от своего народа.

Человек испытывает гордость именно из‑за того, что играет его гимн, поднимается флаг.

Давайте относиться к своим обязанностям серьезно. Для меня спорт – это хобби, это не работа, я нахожусь здесь сердцем и душой. Это не метод заработка, а инструмент для объединения людей. Хочется, чтобы наши спортивные функционеры серьезно относились к этому, – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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4 комментария

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avcgloronalduMU
поменять фамилию - унизить отца?
да Лутфуллоев?
+4
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+4
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Damien King
Ну раз не хозяева, то почему чиновники запрещают ехать на соревнования?
+2
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Ермек Жолдаспаев
Спортивные чиновники-это не хозяева спортсменов и точка.
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Геннадий Тимченко
Ответ avcgloronalduMU
поменять фамилию - унизить отца? да Лутфуллоев?
нет, это глубоко лизнуть Кремлю☝️
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