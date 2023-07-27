Умар Кремлев: «Спортивные чиновники – это не хозяева спортсменов. Забрать у атлета флаг = унизить его»

Умар Кремлев высказался об обязанностях спортивных чиновников.

«Спортивные чиновники – это не хозяева спортсменов, а те люди, которые заботятся об атлетах. Спортсмен не должен бегать и искать деньги, каждый должен заниматься своим делом. И тогда на международной арене будет порядок. Когда ты забираешь у спортсмена флаг, ты его унижаешь, потому что атлет едет на соревнования от своего народа.

Человек испытывает гордость именно из‑за того, что играет его гимн, поднимается флаг.

Давайте относиться к своим обязанностям серьезно. Для меня спорт – это хобби, это не работа, я нахожусь здесь сердцем и душой. Это не метод заработка, а инструмент для объединения людей. Хочется, чтобы наши спортивные функционеры серьезно относились к этому, – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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