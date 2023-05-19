Умар Кремлев: «Управленец в спорте – обслуга, а не хозяин. Отсутствие флага и гимна – унижение спортсмена»

Умар Кремлев считает обязательным наличие флага и гимна страны-участницы ЧМ по боксу.

«Самое главное, чтобы потом стыдно не было в управлении. Самое главное – создавать условия и защищать спортсменов.

Без флага и гимна – унижение спортсмена. Медали и призовые – это вторично. Каждый управленец спорта должен понимать, что он обслуживает спорт, он не его хозяин.

В международных спортивных структурах все должны быть миротворцами. Для этого и существует спорт», – сказал .

Кремлев о смене спортивного гражданства: «То же самое, что от матери отказаться. Когда кто-то бежит, он думает только о себе»