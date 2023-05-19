Умар Кремлев: «Управленец в спорте – обслуга, а не хозяин. Отсутствие флага и гимна – унижение спортсмена»

Теги IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев считает обязательным наличие флага и гимна страны-участницы ЧМ по боксу.

«Самое главное, чтобы потом стыдно не было в управлении. Самое главное – создавать условия и защищать спортсменов.

Без флага и гимна – унижение спортсмена. Медали и призовые – это вторично. Каждый управленец спорта должен понимать, что он обслуживает спорт, он не его хозяин.

В международных спортивных структурах все должны быть миротворцами. Для этого и существует спорт», – сказал Умар Кремлев.

Кремлев о смене спортивного гражданства: «То же самое, что от матери отказаться. Когда кто-то бежит, он думает только о себе»

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3 комментария

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Пользователь заблокирован
Слышишь, говорящая голова, я уже видел БМВ и Мерседесы в Кремле, про официальные ставки Москвы и других регионах лучше промолчу, про премиальные всяким футболерам и хоккеистам тоже … если они за флаг и гимн сражаются и все такие патриоты, то вполне могут и без него выступать, сами виноваты, не нужно было приспособленцами становится и в Лужники ездить … спорт существует для народа, а не для распила и показухи, как в РФ
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Ivan Balashov
То-то сейчас Медведев с Рублёвым и Непомнящим места себе от этого "унижения" не находят.
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Abraham
Надо бы проверить его имя и фамилию на скрытый призыв к экстремисткой деятельности
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