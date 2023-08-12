Умар Кремлев: «2024 год будет годом Америки в IBA. Планируется сразу несколько турниров»

Умар Кремлев рассказал о планах IBA на 2024 год.

«Мы будем проводить все больше и больше соревнований, поскольку это очень важно для наших спортсменов. 2024 год будет годом Америки в IBA, я предлагаю провести Кубок Америки в октябре 2024 года с призовым фондом в $1 млн.

Мы планируем провести в Северной и Южной Америке соревнования World Boxing Tour, а также чемпионат мира по боксу IBA. Финалисты континентальных чемпионатов сформируют команды, которые будут участвовать в соревновании между континентами под названием Кубок мира IBA», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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