Умар Кремлев: «2024 год будет годом Америки в IBA. Планируется сразу несколько турниров»

Теги IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев рассказал о планах IBA на 2024 год.

«Мы будем проводить все больше и больше соревнований, поскольку это очень важно для наших спортсменов. 2024 год будет годом Америки в IBA, я предлагаю провести Кубок Америки в октябре 2024 года с призовым фондом в $1 млн.

Мы планируем провести в Северной и Южной Америке соревнования World Boxing Tour, а также чемпионат мира по боксу IBA. Финалисты континентальных чемпионатов сформируют команды, которые будут участвовать в соревновании между континентами под названием Кубок мира IBA», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Спортивные чиновники – это не хозяева спортсменов. Забрать у атлета флаг = унизить его»

«Сегодня может случиться поворотный момент для всего бокса». IBA обсуждает выход из олимпийского движения

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
быстро он начал переобуваться, когда США и др страны вышли из этой организации)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий