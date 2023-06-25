Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Они были участниками коррупции, которую начал Чинг Куо Ву»

Умар Кремлев обвинил МОК и предыдущее руководство IBA в коррупции.

«Он уже несколько Игр подряд запрещает спортсменам выступать под своим флагом и гимном, нарушая Олимпийскую хартию.

В итоге посмотрите на голосования: все заранее подготовлено. И если кто-то высказывается против, его сразу же убирают.

Кроме того, посмотрите, кто был президентом IBA в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро произошли спорные судейские решения. Федерацию возглавлял Чинг Куо Ву, который на тот момент входил в исполком МОК.

Из-за него в ассоциации началась коррупция, но в комитете про это молчат. Почему? Потому что сами являлись ее участниками.

Мы же провели независимое расследование и отправили им все бумаги, а также опубликовали их. Объяснили, кто и как привел IBA к коррупции. Они должны нам руки целовать за то, что очистили бокс от этого.

Но только им наши действия не нравятся, поскольку мы являемся разоблачителями в том числе и их махинаций. Причем они не могут и критиковать Ву, иначе он сразу разоблачит все их схемы», – сказал действующий президент IBA Умар Кремлев.

МОК больше не признает Международную ассоциацию бокса. При чем здесь Россия и как быть с Олимпиадами?