Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Они были участниками коррупции, которую начал Чинг Куо Ву»
Умар Кремлев обвинил МОК и предыдущее руководство IBA в коррупции.
«Он уже несколько Игр подряд запрещает спортсменам выступать под своим флагом и гимном, нарушая Олимпийскую хартию.
В итоге посмотрите на голосования: все заранее подготовлено. И если кто-то высказывается против, его сразу же убирают.
Кроме того, посмотрите, кто был президентом IBA в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро произошли спорные судейские решения. Федерацию возглавлял Чинг Куо Ву, который на тот момент входил в исполком МОК.
Из-за него в ассоциации началась коррупция, но в комитете про это молчат. Почему? Потому что сами являлись ее участниками.
Мы же провели независимое расследование и отправили им все бумаги, а также опубликовали их. Объяснили, кто и как привел IBA к коррупции. Они должны нам руки целовать за то, что очистили бокс от этого.
Но только им наши действия не нравятся, поскольку мы являемся разоблачителями в том числе и их махинаций. Причем они не могут и критиковать Ву, иначе он сразу разоблачит все их схемы», – сказал действующий президент IBA Умар Кремлев.
МОК больше не признает Международную ассоциацию бокса. При чем здесь Россия и как быть с Олимпиадами?
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