Тренер Бивола – о бое Канело и Чарло: «Не вижу Джермелла победителем, он поднимается на две категории»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тренер Дмитрия Бивола сделал прогноз на бой Альвареса и Чарло.

«Мне кажется, что Канело нормально себя чувствует, и Чарло будет очень нелегко в этом бою. Я не вижу Чарло победителем.

На стороне Канело уровень, мастерство и опыт, плюс Чарло поднимается на две категории. А такие вещи сказываются.

В 69 кг Чарло физически превосходил всех, и ему там было полегче, а сейчас в 76 кг в физическом плане у Канело преимущество. Чарло будет тяжко переносить эти удары», – сказал тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Тренер Бивола отреагировал на слова Канело: «Если ты считаешь себя лучше, выходи на реванш»

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