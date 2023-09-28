Тренер Бивола – о бое Канело и Чарло: «Не вижу Джермелла победителем, он поднимается на две категории»

Тренер Дмитрия Бивола сделал прогноз на бой Альвареса и Чарло.

«Мне кажется, что Канело нормально себя чувствует, и будет очень нелегко в этом бою. Я не вижу Чарло победителем.

На стороне Канело уровень, мастерство и опыт, плюс Чарло поднимается на две категории. А такие вещи сказываются.

В 69 кг Чарло физически превосходил всех, и ему там было полегче, а сейчас в 76 кг в физическом плане у Канело преимущество. Чарло будет тяжко переносить эти удары», – сказал тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Тренер Бивола отреагировал на слова Канело: «Если ты считаешь себя лучше, выходи на реванш»