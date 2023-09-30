Бивол – о бое Канело и Чарло: «Обрадуюсь победе Джермелла, мне интересен титульник в 76 кг»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло.

«Это будет интересный бой. Победителем вижу Альвареса, но буду рад, если выиграет Чарло. Мне интересен титульный бой в 76 килограммах», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло пройдет в ночь на 1 октября.

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