Бивол – о бое Канело и Чарло: «Обрадуюсь победе Джермелла, мне интересен титульник в 76 кг»

Дмитрий Бивол дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло.

«Это будет интересный бой. Победителем вижу Альвареса, но буду рад, если выиграет Чарло. Мне интересен титульный бой в 76 килограммах», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе .

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между и пройдет в ночь на 1 октября.

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