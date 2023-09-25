Канело – о поражении Биволу: «Я был травмирован и не должен был драться. Это глубоко повлияло на меня. Я просто лучше его»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес признался, что не был готов к поединку с Дмитрием Биволом.

«Физически я не был на 100% готов. Моя рука не была полностью здорова, и поэтому я не мог полноценно тренироваться. За неделю до боя я получил на тренировке травму ребра.

Я не должен был драться. Это поражение до сих пор причиняет боль моему сердцу. Я до сих пор не оправился от этого поражения. Это глубоко повлияло на меня, потому что я не должен был проигрывать. Я просто лучше его», – заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

Напомним, что в мае 2022 года россиянин Дмитрий Бивол победил единогласным судейским решением Сауля Альвареса. Это второе поражение в карьере мексиканца.

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10 комментариев

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Ват-сон
100% лучше, но реванша не хочу, т.к. еще раз травмируюсь за неделю до боя))
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Оскар Муравьёв
Тупые отмазки... Бивол уничтожил канелу по всем статьям... Ничего бы не помогло ему выиграть у Димы.. Разный уровень... А эти тупые отмазки просто смешны... Канело невыыдающийся боксёр.. Тянули всю карьеру... Всем Топам проиграл гене маю и биволу... Да и бой с Ларой очень спорный
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JetAnfild
-Я просто лучше его», – заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.
Ухаха! Лучше?! Саульку просто в школу бокса сводили. Знатно свербит у него.))
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Андрей Зборовский
Рыжий ноет
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La Gushka
Лучше, так докажи. А так - слова, слова, слова...
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Tottenhamon21
типичный синдром обиженного. Бивол устроил мастер-класс рыжему, а он смириться не может.
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PFAFF
Его,реально,перебоксировали в том поединке. Зачем эти отмазки? Терять своё лицо.
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Халид Бин Валид
Если на столь важный бой он решился выйти, значит все было в порядке. После поражения говорить можно все что угодно
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Алексей Родин
где то я это уже слышал ... ах да , так говорят почти все чемпионы , после того как обделаются , в любом случае это не делает чести Саулю , даже если это правда это выглядит как дешёвая отговорка , за такое должно быть стыдно .
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Костя Петров
Ответ Оскар Муравьёв
Тупые отмазки... Бивол уничтожил канелу по всем статьям... Ничего бы не помогло ему выиграть у Димы.. Разный уровень... А эти тупые отмазки просто смешны... Канело невыыдающийся боксёр.. Тянули всю карьеру... Всем Топам проиграл гене маю и биволу... Да и бой с Ларой очень спорный
Я бы сказал бой с Остином Траутом не менее спорный чем с Ларой
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