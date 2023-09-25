Канело – о поражении Биволу: «Я был травмирован и не должен был драться. Это глубоко повлияло на меня. Я просто лучше его»

Сауль Альварес признался, что не был готов к поединку с Дмитрием Биволом.

«Физически я не был на 100% готов. Моя рука не была полностью здорова, и поэтому я не мог полноценно тренироваться. За неделю до боя я получил на тренировке травму ребра.

Я не должен был драться. Это поражение до сих пор причиняет боль моему сердцу. Я до сих пор не оправился от этого поражения. Это глубоко повлияло на меня, потому что я не должен был проигрывать. Я просто лучше его», – заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

Напомним, что в мае 2022 года россиянин Дмитрий Бивол победил единогласным судейским решением Сауля Альвареса. Это второе поражение в карьере мексиканца.

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