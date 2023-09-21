В команде Бивола заявили, что лагерь Канело не предлагал реванш (ТАСС)

Теги Флойд Мейвезер-младший Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес все еще не вызвал Дмитрия Бивола на реванш.

«Конкретных предложений провести реванш с Альваресом не поступало», – сообщил ТАСС источник в команде Дмитрия Бивола.

Напомним, что в мае 2022 года Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул WBA в полутяжелом весе. До этого Канело проигрывал только Флойду Мейвезеру.

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