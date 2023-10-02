Малыхин – о весе: «К бою с де Риддером скинул 16 кг за три недели. кушал два сникерса на ночь. Очень легко»

Теги UFC MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин признался, что ему легко дается весогонка .

«У меня вес гуляет. Я недавно прокатился в поезде, пару раз зашел в вагон-ресторан, потом дома покушал... 114 кг. До этого был 107.

Представляете? И так же легко уходит. С де Риддером я делал 100 кг, а за три недели до боя, когда мне только поступило предложение, я весил 116 кг. Я сделал вес очень легко. Сел на диету, кушал два сникерса спортивных на ночь – так по калориям было подсчитано. Балдел.

Думаю, что сделаю 93 кг без проблем. В ONE главное сдать гидрацию», – заявил чемпион ONE Анатолий Малыхин.

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