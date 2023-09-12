Санжар Адилов о предложении лиги ONE: «Они готовы подписать, но дают контракт на 4-5 боев»

Казахстанский боец Санжар Адилов рассказал о предложении лиги ONE:

«Раньше рассматривали ONE FC. Они готовы меня подписать, но дают контракт на 4-5 боев, обсудили с тренером, мне сейчас это не нужно. Потому что в любой момент могут предложить UFC, а с действующим контрактом это будет проблематично. Brave такая же ситуация, UAE Warriors – лига, которая дает контракт на 1 бой, в любой момент могу уйти»

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