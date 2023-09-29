Анатолий Малыхин: «У Волкова был шанс подраться за титул. Следующий ход за Павловичем»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин высказался о титульных перспективах Волкова и Павловича.

«У Павловича шансов чуть больше, хотя Саня сейчас набрал хороший ход. Предпочтение отдам Сереге, потому что он просто сносит ребят в первых раундах.

Его время. У Сани был шанс подраться за титул, поэтому следующий ход за Сережей», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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1 комментарий

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Данила Данайцев
Павлович, на мой взгляд, больше всех заслуживает титульника
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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