Анатолий Малыхин: «Мне интересен бой с де Риддером в среднем весе – хочу увидеть свой пресс»

Анатолий Малыхин рассказал о желании провести бой с Рене де Риддером.

«Планируется бой на декабрь, пока идут переговоры. Мне лично интересен Рене де Риддер как вызов. Я просто хочу посмотреть на свой пресс.

Я обычный боец и не предлагал лиге подписать бойцов со стороны. Боссы сами знают, что делать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Бойцы уже встречались – в декабре-2022 Малыхин нокаутировал де Риддера в первом раунде. Бой прошел в тяжелой весовой категории.

Наш лучший тяжеловес вне UFC: был наркоманом, лечился в тайге и чуть не умер от ковида

Лучшие бойцы ММА, никогда не дравшиеся в UFC: ученик Федора, олимпийская чемпионка и украинский Хабиб