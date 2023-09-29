Анатолий Малыхин: «Мне интересен бой с де Риддером в среднем весе – хочу увидеть свой пресс»

Теги MMA средний вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин рассказал о желании провести бой с Рене де Риддером.

«Планируется бой на декабрь, пока идут переговоры. Мне лично интересен Рене де Риддер как вызов. Я просто хочу посмотреть на свой пресс.

Я обычный боец и не предлагал лиге подписать бойцов со стороны. Боссы сами знают, что делать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Бойцы уже встречались – в декабре-2022 Малыхин нокаутировал де Риддера в первом раунде. Бой прошел в тяжелой весовой категории.

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