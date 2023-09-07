Анатолий Малыхин: «Волков финиширует Туивасу на четвертой минуте боя. Для Саши это легкие деньги»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин считает, что Александр Волков выиграет у Тая Туивасы досрочно.

«Я считаю, что Александр Волков более высококлассный ударник, чем Тай Туиваса. Думаю, что Александр в первом раунде закончит бой. Сначала Волков немного разогреется, почувствует дистанцию и минуте на четвертой финиширует Туивасу.

Это легкие деньги для Саши. Так что не удивлюсь, если он и бонус сможет забрать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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3 комментария

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заратустра-будрайтис
Волков имеет шире арсенал , он более классный боец, но такие, как Тай всегда имеют шанс и это не пресловутый и эфемерный шанс панчера ( хотя и он тоже), а весьма конкретный, он на таких соперниках карьеру сделал, примерно все лучше чем Тай, но он просто доносит один удар и все заканчивается. Решением ему не выиграть ( у него только одна победа решением при 13 нокаутом), но с ним нужно держать ухо востро. Удачи и концентрации Волкову
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jwbmwbqvih
Скорей Тай на это больше способен. Саня,думаю,будет более прагматичным в бою.
+3
-1
+2
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