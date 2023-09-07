Анатолий Малыхин: «Волков финиширует Туивасу на четвертой минуте боя. Для Саши это легкие деньги»
Анатолий Малыхин считает, что Александр Волков выиграет у Тая Туивасы досрочно.
«Я считаю, что Александр Волков более высококлассный ударник, чем Тай Туиваса. Думаю, что Александр в первом раунде закончит бой. Сначала Волков немного разогреется, почувствует дистанцию и минуте на четвертой финиширует Туивасу.
Это легкие деньги для Саши. Так что не удивлюсь, если он и бонус сможет забрать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.
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