Малыхин – о Яне: «Петр вернет чемпионский пояс»

Анатолий Малыхин верит, что Петр Ян снова станет чемпионом UFC.

« вернется на чемпионский уровень и вернет чемпионский пояс. Я верю в него как никто. В любом моменте, когда его встречу, жму руку и сколько в нем дури, есть еще энергия в этой руке, чтобы посадить парочку ребятишек.

Верю в Петю, верю, что он вернется. И с этого дня каждый день буду писать и отсылать вам отчеты: «Let’s go, let’s go, go». Буду атаковать его. И вы тоже атакуйте, будем на него наседать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин готов помочь Яну подготовиться к следующему бою: «Он мой друг, Петру двери не просто открыты, ему везде зеленый свет»

