Малыхин – о Яне: «Петр вернет чемпионский пояс»

Теги UFC MMA Петр Ян Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин верит, что Петр Ян снова станет чемпионом UFC.

«Петр вернется на чемпионский уровень и вернет чемпионский пояс. Я верю в него как никто. В любом моменте, когда его встречу, жму руку и сколько в нем дури, есть еще энергия в этой руке, чтобы посадить парочку ребятишек.

Верю в Петю, верю, что он вернется. И с этого дня каждый день буду писать и отсылать вам отчеты: «Let’s go, let’s go, go». Буду атаковать его. И вы тоже атакуйте, будем на него наседать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин готов помочь Яну подготовиться к следующему бою: «Он мой друг, Петру двери не просто открыты, ему везде зеленый свет»

Малыхин – о Петре Яне: «С ним что-то происходит в неделю боя. В следующий раз полетим вместе»

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3 комментария

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Said Saidov
Он уже насел на грузина))
+3
0
+3
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Ilovethisgame77
Ну ну))
0
0
0
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