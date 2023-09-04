Деметриус Джонсон: «Драться с О’Мэлли сложнее, чем со Стерлингом»

Теги UFC MMA Деметриус Джонсон Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг контент Бокс/MMA/UFC

Деметриус Джонсон сравнил Шона О’Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

«Слушайте, драться с О’Мэлли чертовски сложно. Я хочу быть честным. Попробуйте схватить его, он очень высокий. Шон, возможно, даже быстрее меня.

Сейчас, когда я уже старпер, могу себя сравнить с другими бойцами. Он выше, быстрее и более чистый ударник, чем я. Должно быть охренительно сложно взять его под контроль. Это более сложный соперник, чем Алджамейн Стерлинг», – заявил экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

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