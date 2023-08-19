О’Мэлли – об изменах: «Если мне иногда хочется поласкать киску, то какого хрена?»

«Да, я говорил, что позволил бы другому парню быть с моей девушкой. Но нет, этого не произошло. Я король. Я плачу за все. Я обращаюсь с Дэнни (жена О’Мэлли – примечание Sports.ru) как с королевой. Если у меня есть подружка на стороне, то какая разница? У меня в венах течет тестостерон.

Понимаю, если бы я не платил за все в семье, если бы я не был успешным, а был бы таким среднестатистическим ##### Джо, то тогда да. Наверное, я бы не имел права стоять на такой позиции. Я чувствую себя так, будто я гребанный Кинг-Конг.

Эндрю Тейт хорошо объясняет это, ссылаясь на статус. У меня есть статус, поэтому я могу трахаться. После лагеря это не имеет значение, все меняется. Бурлят гормоны, но я всегда был сумасшедшим ублюдком. Я должен вести чертовски строгий образ жизни, потому что несколько неверных шагов превратят меня в Конора Макгрегора. Поэтому если мне иногда хочется поласкать киску, то какого хрена?» – заявил боец UFC Шон О’Мэлли.

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