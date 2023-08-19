О’Мэлли – об изменах: «Если мне иногда хочется поласкать киску, то какого хрена?»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли контент Бокс/MMA/UFC

«Да, я говорил, что позволил бы другому парню быть с моей девушкой. Но нет, этого не произошло. Я король. Я плачу за все. Я обращаюсь с Дэнни (жена О’Мэлли – примечание Sports.ru) как с королевой. Если у меня есть подружка на стороне, то какая разница? У меня в венах течет тестостерон.

Понимаю, если бы я не платил за все в семье, если бы я не был успешным, а был бы таким среднестатистическим ##### Джо, то тогда да. Наверное, я бы не имел права стоять на такой позиции. Я чувствую себя так, будто я гребанный Кинг-Конг.

Эндрю Тейт хорошо объясняет это, ссылаясь на статус. У меня есть статус, поэтому я могу трахаться. После лагеря это не имеет значение, все меняется. Бурлят гормоны, но я всегда был сумасшедшим ублюдком. Я должен вести чертовски строгий образ жизни, потому что несколько неверных шагов превратят меня в Конора Макгрегора. Поэтому если мне иногда хочется поласкать киску, то какого хрена?» – заявил боец UFC Шон О’Мэлли.

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6 комментариев

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Игорь Михайлов
Тbфу, живoтное
+11
-2
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Anton Kortenko
ну если изначально так с женой договорились, то норм. а если уже в ходе отношений додумался, то лох.
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Мага осторожный
канат джарус:"если я хочу приласкать джавеза тилла, то почему бы и нет "
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-2
+1
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Сергей Осипов
Тюю, я думал он про ананизм)
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Авраам Линкольн
Ответ Мага осторожный
канат джарус:"если я хочу приласкать джавеза тилла, то почему бы и нет "
кто это такой и почему о нем любят писать в комментариях на Спортс?
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