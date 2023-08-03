Менеджер Махачева – о возможном бое с Конором: «Не верю, что Макгрегор вернется»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ислама Махачева не верит, что бой с Конором Макгрегором.

«Я вообще не верю в возвращение Макгрегора. По определенным причинам я не вижу, что он сможет физически подготовиться к бою.

Если даже он сможет вернуться, то в спортивном плане для него это закончится фиаско. Я не считаю, что он сейчас способен у кого-то выиграть, даже не у топовых, а у каких-то крепких бойцов.

Он отошел далеко от спорта. Только в плане медиа и финансов для него это может быть удачно.

Если вдруг каким-то чудом и невероятными усилиями он вернется и выиграет у Джастина Гейджи, пусть дерется за титул. Для Ислама это будут легкие деньги», – сказал менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.

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