Дэвин Хейни: «Я не дерусь в проходных боях. Ломаченко и Прогрейс за один год – другие парни так не делают»
Дэвин Хейни заявил, что дерется только против топовых боксеров.
«Я не пользуюсь проходными боями. Ломаченко и Прогрейс за один год... другие парни такого не делают. За трудностями приходит легкость», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.
Напомним, что Хэйни подерется с Реджисом Прогрейсом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 10 декабря в Калифорнии (США).
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