Стивенсон хочет драться с Ломаченко: «Выбью из него все дерьмо»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Шакур Стивенсон Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон пообещал избить на ринге Василия Ломаченко.

«Я хочу этот бой. Не понимаю, почему нет. Думаю, это был бы потрясающий бой, выбью из него все дерьмо», – сказал боксер-легковес Шакур Стивенсон.

Василий Ломаченко дрался в мае 2023 года, проиграв Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Стивенсон в последний раз был на ринге в апреле 2023 года, когда нокаутировал Шуичиро Йошино.

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