Стивенсон хочет драться с Ломаченко: «Выбью из него все дерьмо»

Шакур Стивенсон пообещал избить на ринге Василия Ломаченко.

«Я хочу этот бой. Не понимаю, почему нет. Думаю, это был бы потрясающий бой, выбью из него все дерьмо», – сказал боксер-легковес Шакур Стивенсон.

дрался в мае 2023 года, проиграв в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Стивенсон в последний раз был на ринге в апреле 2023 года, когда нокаутировал Шуичиро Йошино.

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