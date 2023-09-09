Реджис Прогрейс и Дэвин Хейни проведут титульный бой в декабре (ThaBoxingVoice)

Стала известна дата поединка между Реджисом Прогрейсом и Дэвином Хейни.

На кону будет пояс WBC в первом полусреднем весе.

ThaBoxingVoice сообщает, что Реджис Прогрейс и Дэвин Хейни подерутся 9 декабря в Сан-Франциско (США).

В активе 34-летнего Прогрейса 29 побед (24 нокаутом) и одно поражение. В июне он победил Данелито Зорилью раздельным решением, проведя первую защиту титула.

24-летний Хейни в мае победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. В его активе 30 побед (15 нокаутом).

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