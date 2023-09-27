Официально: Хейни и Прогрейс подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Реджис Прогрейс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни и Реджис Прогрейс подерутся за титул абсолютного чемпиона мира.

Бой официально анонсировала компания Matchroom Boxing. Вечер бокса состоится в ночь на 10 декабря в Калифорнии.

Дэвин Хейни (30-0) – абсолютный чемпион мира, победивший весной 2023 года Василия Ломаченко. Реджис Прогрейс (29-1) летом этого же года победил Даниэлито Соррилью.

О’Мэлли заявил, что сломает Дэвина Хейни, боксер ответил: «ММА-отбросы этому еще не научились»

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