Абсолютный чемпион мира Хэйни про бои казахстанцев в карде Канело: «Надеюсь, вы привезете победу в Казахстан»

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни обратился со словами поддержки к казахстанским боксерам Абильхану Аманкулу и Беку Нурмаганбету перед их следующими поединками, которые пройдут в карде к Сауля Альвареса:

«Привет, друзья. Это Девин Хэйни, ваш чемпион. Хочу выразить особые пожелания Абильхану и Беку перед их предстоящим боем. Желаю вам удачи, парни, и надеюсь, что вы привезете домой в Казахстан победу. Иншаллах!»

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