О’Мэлли заявил, что сломает Дэвина Хейни, боксер ответил: «ММА-отбросы этому еще не научились»
Дэвин Хейни ответил на выпад со стороны чемпиона UFC Шона О’Мэлли.
«Ничто не сломает меня», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни, на что ответил чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли: «Я смогу».
«Думаю, вы, ММА-отбросы, этому еще не научились», – отреагировал на это Хейни.
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