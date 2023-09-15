О’Мэлли заявил, что сломает Дэвина Хейни, боксер ответил: «ММА-отбросы этому еще не научились»

Дэвин Хейни ответил на выпад со стороны чемпиона UFC Шона О’Мэлли.

«Ничто не сломает меня», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе , на что ответил чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли: «Я смогу».

«Думаю, вы, ММА-отбросы, этому еще не научились», – отреагировал на это Хейни.

Все так хотят подраться с О’Мэлли, что устроили битву надписей на телефонах. Претендента три

Судью Годдарда обвинили в ранней остановке боя О’Мэлли и Стерлинга: Алджамейн защитил рефери

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS