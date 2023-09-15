О’Мэлли заявил, что сломает Дэвина Хейни, боксер ответил: «ММА-отбросы этому еще не научились»

Теги UFC MMA бокс Шон О'Мэлли Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни ответил на выпад со стороны чемпиона UFC Шона О’Мэлли.

«Ничто не сломает меня», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни, на что ответил чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли: «Я смогу».

«Думаю, вы, ММА-отбросы, этому еще не научились», – отреагировал на это Хейни.

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