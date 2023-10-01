Кроуфорд обратился к Джермеллу Чарло: «Ты просто выживал против Канело. Тебе должно быть стыдно за себя»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд отреагировал на поражение Джермелла Чарло от Сауля Альвареса.

«Ты вышел грустным. Даже не пытался победить, а просто выживал. Тебе должно быть стыдно за себя», – написал абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд в соцсетях.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

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