Кроуфорд отреагировал на вызов Чарло: «Канело отшлепал тебя, будто папа»

Теренс Кроуфорд не хочет драться с Джермеллом Чарло.

«Чарло больше не в моем списке. Он вышел на ринг, лег и без сопротивления позволил Канело отшлепать его, как будто тот его папа», – написал абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд в соцсетях, отреагировав на вызов Джермелла Чарло.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло