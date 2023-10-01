Джермелл Чарло после поражения от Сауля Альвареса вызвал на бой Теренса Кроуфорда

Теги Теренс Кроуфорд бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермелл Чарло хочет провести бой против Теренса Кроуфорда.

«Я хочу драться с Теренсом Кроуфордом. Я могу драться с Теренсом Кроуфордом в своей весовой категории. Я буду драться с Теренсом Кроуфордом. Жду», – сказал после боя Джермелл Чарло.

В ночь на 1 октября Чарло единогласным решением судей проиграл Саулю Альваресу в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

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3 комментария

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Костя Кот
альварес - танк
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RusVector
Парень пошел в разнос! Ну, в принципе, терять то уже нечего! Но сначала бы лучше пояс свой обратно у Цзю попробовал бы вернуть ...
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Johnny Walker
А зачем этот огрызок от мешка нужен Кроуфорду? Логичней драться с Канело.
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