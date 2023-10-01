Джермелл Чарло после поражения от Сауля Альвареса вызвал на бой Теренса Кроуфорда

Джермелл Чарло хочет провести бой против Теренса Кроуфорда.

«Я хочу драться с Теренсом Кроуфордом. Я могу драться с Теренсом Кроуфордом в своей весовой категории. Я буду драться с Теренсом Кроуфордом. Жду», – сказал после боя Джермелл Чарло.

В ночь на 1 октября Чарло единогласным решением судей проиграл Саулю Альваресу в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

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