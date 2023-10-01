Джермелл Чарло – о поражении от Канело: «Я осмелился быть великим. Горжусь собой»

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермелл Чарло прокомментировал поражение от Сауля Альвареса.

«Чувствую, что это был не я, но не оправдываюсь. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В своем весе я неоспорим, я осмелился быть великим. Горжусь собой. Он не нокаутировал меня, но нокаутировал всех остальных парней», – сказал Джермелл Чарло после боя.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил статус абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Канело сломался после поражения от Бивола: не побеждал нокаутом два года и много пропускает. Кризис?

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

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3 комментария

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Андрей Макаров
Ответ PatologoanatoM
Младший Чарло просто вышел за чеком, весь бой бегал и клинчевал. Даже не пытался бить, еще и Кроуфорда вызвал. Терренс его просто переедет, как и младший Цзю, от которого он убежал. Когда Канело последний раз кого-то нокаутировал? Когда бил английских мешков каждые три месяца? Или какого-то типа из Турции, которого никто не слышал никогда? Канело не выйдет на реванш с Биволом, не выходит против Бенавидеса и Андраде.
Да размотает он Бенавидеса, Что вы со своим Биволом? Мекс и так уже кучу весов перепрыгнул, мало кто осмеливается на такое так еще и дерется чаще любого в боксе
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PatologoanatoM
Младший Чарло просто вышел за чеком, весь бой бегал и клинчевал. Даже не пытался бить, еще и Кроуфорда вызвал. Терренс его просто переедет, как и младший Цзю, от которого он убежал. Когда Канело последний раз кого-то нокаутировал? Когда бил английских мешков каждые три месяца? Или какого-то типа из Турции, которого никто не слышал никогда? Канело не выйдет на реванш с Биволом, не выходит против Бенавидеса и Андраде.
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