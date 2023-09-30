Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Чарло и другие бои
В ночь на 1 октября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, который возглавит 12-раундовый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем «Канело» Альваресом и Джермеллом Чарло.
Другие бои вечера:
- Йорденис Угас – Марио Барриос;
- Хесус Рамос – Эриксон Любин;
- Элайджа Гарсия – Армандо Ресендиз.
Турнир начнется в 03:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории РФ не будет. Поединок можно посмотреть в формате PPV на платформе SHOWTIME.
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