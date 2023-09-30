Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Чарло и другие бои

В ночь на 1 октября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, который возглавит 12-раундовый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем «Канело» Альваресом и .

Другие бои вечера:

– Марио Барриос;

Хесус Рамос – Эриксон Любин;

Элайджа Гарсия – Армандо Ресендиз.

Турнир начнется в 03:00 по московскому времени. Официальной трансляции на территории РФ не будет. Поединок можно посмотреть в формате PPV на платформе SHOWTIME.

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